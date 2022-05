Alexandra Leijs is 'Het Mooiste Meisje van de Klas'

Alexandra Leijs staat in haar dorp Langedijk bekend als het balletmeisje met de lichtgroene ogen. Op 11-jarige leeftijd wordt ze gevraagd voor het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Ze weet niet hoe snel ze de stap moet zetten en verhuist naar een pleeggezin. Het zijn lange dagen die Alexandra doorbrengt op de dansvloer en daarnaast volgt ze ook nog gewone lessen. Terwijl ze haar tijd in Den Haag dansend doorbrengt, gaat het thuis in Langedijk mis. Haar zus Roswitha is ernstig ziek en onthult op haar sterfbed een familiegeheim. Een geheim dat Alexandra haar leven voorgoed verandert.

