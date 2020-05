Al 20 seizoenen families herenigd in EO-programma 'Het Familiediner'

Foto: © EO 2020

De Evangelische Omroep start op maandag 11 mei met een splinternieuw seizoen van 'Het Familiediner'. Het is het twintigste seizoen van het befaamde EO-programma.

Presentator Bert van Leeuwen gaat opnieuw op pad om familieleden met een verstoorde relatie te inspireren een stap te zetten naar verzoening. Doen de familieleden de deur open voor Bert en zijn ze bereid om elkaar te vergeven? Wie stapt er dit seizoen uit de limousine?

Ook in dit twintigste seizoen van 'Het Familiediner' zet EO-presentator Bert van Leeuwen alles op alles om samen met een familielid of vriend(in) een beschadigde familieband te herstellen: 'Na al die jaren blijft het bijzonder om een programma te mogen maken dat veel meer is dan alleen maar een televisieprogramma. Soms frustrerend, maar vaak ook zeer dankbaar als het lukt om vastgelopen situaties weer vlot te trekken.'

Het twintigste seizoen

In het komende twintigste seizoen is te zien hoe hoogoplopende ruzies kunnen zorgen voor een jarenlange verwijdering. Uit de eerste aflevering blijkt dat een scheiding van een dochter veel effect kan hebben op de ouders. In de daaropvolgende aflevering zien we hoe broer Ben een poging doet zijn vader en broer weer aan een tafel te krijgen, nadat zij vier jaar geleden ruzie kregen door het verkeerd ophangen van een nieuwe afzuigkap. Kleindochter Angelique vertelt in de derde aflevering hoe graag zij vroeger logeerde bij haar opa en oma, maar dat er nu al drie jaar geen contact meer is tussen haar ouders en grootouders. In de vierde aflevering zien we hoe een crematie van een moeder kan leiden tot het verbreken van contact tussen de kinderen. Ook de 9-jarige Suus vertelt haar verhaal in de op een na laatste aflevering van dit 20e seizoen. Haar moeder Danielle en haar Tante Riet hebben - om onduidelijke redenen - al zes jaar ruzie. Bert van Leeuwen probeert alle deelnemende families afzonderlijk weer aan één tafel te krijgen. Zouden ze elkaar kunnen vergeven?

'Het Familiediner', vanaf maandag 11 mei om 21.30 uur bij de EO op NPO 1.