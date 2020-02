Achtste finales UEFA Champions League LIVE bij Veronica

UEFA Champions League

Voetballiefhebbers kunnen hun hart ophalen: de achtste finales van de UEFA Champions Leaguewedstrijden zijn in aantocht en live te volgen bij Veronica.

De 16 beste voetbalclubs van Europa strijden voor een plek in de kwartfinales van de UEFA Champions League. Vanaf volgende week staat Veronica weer geheel in het teken van deze spannende live duels op de dinsdag- en woensdagavond.

Op dinsdag 18 februari is de eerste achtste finale, die live te zien is bij Veronica, de wedstrijd Atletico Madrid – Liverpool. Bij de bezoekers en titelhouder komen we Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum tegen. Net als steraanvaller Mo Salah zijn zij niet weg te denken uit de basis van Jürgen Klopp. Na Atletico Madrid – Liverpool is er een uitgebreide samenvatting te zien van Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain.

Woensdag 19 februari 2020: TOTTENHAM HOTSPUR – RB LEIPZIG

Op woensdag 19 februari is de wedstrijd Tottenham Hotspur – Leipzig live te volgen bij Veronica. De nieuwe club van Steven Bergwijn bereikte vorig seizoen nog de finale. Na afloop van deze wedstrijd zien we een lange samenvatting van Atalanta Bergamo – Valencia, een confrontatie tussen Marten de Roon en Hans Hateboer aan de ene kant en Jasper Cillessen aan de andere kant.

Dinsdag 25 februari 2020: NAPOLI – FC BARCELONA

Op dinsdag 25 februari gaat het Barcelona van superster Lionel Messi en Frenkie de Jong op bezoek bij het Italiaanse Napoli. Deze partij is live te zien bij Veronica.

Woensdag 26 februari 2020: REAL MADRID – MANCHESTER CITY

Op woensdag 26 februari is de wedstrijd Real Madrid – Manchester City live te zien bij Veronica. Real is met 13 eindzeges recordhouder, terwijl het City van Pep Guardiola snakt naar de allereerste CL-trofee.

De live-uitzendingen op Veronica starten om 20.30 uur met een uitgebreide voorbeschouwing en worden gepresenteerd door Wilfred Genee en Hélène Hendriks. René van der Gijp, Wim Kieft en Johan Derksen zijn de vaste analisten, het commentaar bij de wedstrijden wordt verzorgd door Vincent Schildkamp en Wytse van der Goot.