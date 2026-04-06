Aanranding Den Haag en rellen Breda in 'Opsporing Verzocht'

In de nacht van 31 december op 1 januari werden grote vernielingen aangericht in Breda. Ook werden hulpverleners met knuppels opgewacht en brandbommen naar de politie gegooid. In 'Opsporing Verzocht' vanavond een rechtstreekse verbinding met de politie over het onderzoek naar de verdachten van deze rellen, die zich voornamelijk in de wijken Hoge Vucht en Tuinzigt afspeelden. In de uitzending worden beelden van meer dan 10 verdachten getoond.

Aanrander Den Haag gezocht

Op bewakingsbeelden uit de omgeving van station Hollands Spoor in Den Haag is vastgelegd hoe een jonge vrouw (22) in de nacht van 4 op 5 oktober werd gevolgd door een nog altijd onbekende man. Het slachtoffer werd door haar belager achter een terrasafscheiding getrokken en daarna aangerand. De politie hoopt dat kijkers van Opsporing Verzocht de verdachte op de beelden herkennen.



Vrouw met jonge kinderen kan ternauwernood aan brand in Valkenswaard ontsnappen

In de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 december loopt een man in een drukbewoonde straat in Valkenswaard met armen vol flessen brandbare vloeistof naar een auto en steekt die in brand.



Die brandstichting aan de Koningstraat bleek levensgevaarlijk: omdat de auto vlakbij een gevel stond, en erna ook andere voertuigen in brand vlogen, laaiden de vlammen metershoog op. Daardoor konden een vrouw en haar twee jonge kinderen die op dat moment aan de voorkant sliepen zich nog maar net in veiligheid brengen.



Nieuwe vragen rond vondst zwaar mishandelde vrouw

Op maandagochtend 30 maart werd rond kwart over 6 een ernstig gewonde vrouw bij de afrit van de A12 bij Maarsbergen ontdekt. Ze bleek zwaar mishandeld te zijn. Hoewel er na 14 tips en veel recherchewerk afgelopen week een 52-jarige verdachte is aangehouden, zijn er nog veel vragen rond de mishandeling van het 38-jarige slachtoffer.



Verder onder andere bewakingsbeelden rond een forse fietsendiefstal in Utrecht, een brandstichting in Oisterwijk en ontwikkelingen in de onderzoeken uit de vorige uitzending.



'Opsporing Verzocht', maandag 6 april om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2