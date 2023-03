Aandacht voor het Diabetes Fonds in 'Tijd voor MAX'

In vrijheid genieten van een lang en gezond leven is niet vanzelfsprekend. Iedere week krijgen meer dan duizend mensen te horen dat ze diabetes hebben. Iedereen kan het krijgen, ongeacht leeftijd, leefstijl of achtergrond.

'Tijd voor MAX' staat woensdag 22 maart om 17.10 uur op NPO 1 in het teken van diabetes. Te gast zijn onder anderen wetenschapsjournalist Diederik Jekel, directeur van het Diabetes Fonds Diena Halbertsma, internist en onderzoeker prof. dr. Eelco de Koning, en Tineke Schouten treedt op.

Het is een van de grootste gezondheidsberovers van deze tijd. In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen diabetes. En dit aantal blijft groeien. Met diabetes valt niet ‘prima te leven’, zoals weleens wordt gedacht. Integendeel: het is vaak het begin van allerlei gezondheidsproblemen. De ziekte heeft een enorme impact op de dagelijkse manier van leven. Of het nu gaat om type 1 of type 2, er bestaat altijd een verhoogd risico op ernstige complicaties zoals schade aan ogen en zenuwen, soms met blindheid of amputatie tot gevolg.

Verhaal van Rafi (8) en Lucas (4)

In 'Tijd voor MAX' het verhaal van Rafi (8 jaar), hij heeft diabetes type 1. Sinds hij de diagnose diabetes heeft gekregen, staat zijn leven dag én nacht in het teken van de ziekte. Vader Murat: 'Over vijftien of dertig jaar kunnen zijn hart en vaten, zenuwstelsel, ogen, nieren en voeten blijvende schade hebben opgelopen. Zijn levensverwachting is lager dan die van ons. Dat maakt mij emotioneel kapot.' Ook wordt het verhaal van Lucas (4 jaar) en zijn ouders verteld. Ruim anderhalf jaar geleden werd Lucas heel ziek. Na een bezoek aan de huisarts kregen ze te horen dat hij diabetes heeft. Hun leven kwam in een sneltreinvaart, waar de ouders en Lucas in mee moeten gaan. Die trein is helaas nog steeds niet tot stilstand gekomen.

Baanbrekende therapie

Te gast is internist en onderzoeker prof. dr. Eelco de Koning. Samen met het Diabetes Fonds strijdt hij voor een leven vrij van diabetes. In een groot samenwerkingsverband werkt hij hard aan een nieuwe therapie, namelijk het ontwikkelen van insulineproducerende cellen en een goede verpakking van deze cellen. Met deze baanbrekende therapie zal het lichaam weer zelf insuline aanmaken. Dit zou betekenen dat mensen niet meer in de greep van de ziekte worden gehouden en vrij zijn van diabetes. Prof. dr. Eelco de Koning: 'Als je me vijf jaar geleden had gevraagd: zou je dit nu al kunnen bereiken? Dan had ik gezegd: dat zou ik wel willen, maar of dat zou lukken geen idee.'

Ook Tineke Schouten heeft in haar omgeving te maken met diabetes. Zij vertelt welke impact dat heeft.

Het Diabetes Fonds maakt zich dag en nacht sterk om diabetes te voorkomen, beter te behandelen en te genezen.

