Aandacht voor helden bij 'Tijd voor MAX'

Op vrijdag 26 november wordt bij Tijd voor MAX de Nationale Heldendag 2021 gevierd, een dag waarop landgenoten geŽerd worden die - soms met gevaar voor eigen leven - iemand hebben geholpen. In deze uitzending staan de helden centraal die onlangs een prestigieuze onderscheiding hebben gekregen.

De helden zijn gedecoreerd vanuit het Platform Heldenwaardering, bestaande uit de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Carnegie Heldenfonds en de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De helden en verschillende voorzitters van de platformorganisaties zitten aan tafel bij Martine van Os.

Elk jaar ontvangen op de Nationale Heldendag verschillende helden een onderscheiding. Dit jaar is er, in verband met de coronamaatregelen, geen officiële ceremonie, waarbij de helden de onderscheiding krijgen uitgereikt. 'Tijd voor MAX' en het Platform Heldenwaardering hebben echter besloten om de helden alsnog in het zonnetje te zetten. Juist in deze tijd is omkijken naar elkaar belangrijk. In de uitzending spreken we helden die drenkelingen uit een zinkende auto hebben gered, maar ook een held die ingreep toen hij een student op een brug zag staan, die het even niet meer wist. In alle gevallen hebben deze burgers niet geaarzeld, maar zijn ze te hulp geschoten. En daardoor zijn levens gered. Zij krijgen vanuit het Carnegie Heldenfonds een onderscheiding voor hun heldendaad.

Met de onderscheidingen worden mensen geëerd die op een bijzondere manier meehelpen om de samenleving veilig te houden. Door het jaar heen krijgen verschillende helden, die - vaak met gevaar voor eigen leven - het leven van een medeburger hebben gered, een onderscheiding. Elk jaar worden er indrukwekkende verhalen ingestuurd door bijvoorbeeld burgemeesters en getuigen of betrokkenen van een heldendaad. Een jury beslist vervolgens wie de penning krijgen. De onderscheiden helden zitten, evenals verschillende voorzitters van de platformorganisaties, aan tafel in de studio bij Martine van Os.

'Tijd voor MAX', vrijdag 26 november om 17.10 uur op NPO 1.