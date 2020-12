99 ludieke en bloedstollende spellen in nieuw seizoen 'De Alleskunner'

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Van een skippybal vangen met een blinddoek om en het aantrekken van een bevroren t-shirt, tot het inschatten van het aantal suikerklontjes in een product.

In 'De Alleskunner' spelen honderd kandidaten 99 spellen waarbij telkens één kandidaat afvalt. Wie het lukt om elke keer niet als laatste te eindigen en álle opdrachten tot een goed einde brengt, wint een jaar lang gratis leven en staat vanaf dat moment bekend als: De Alleskunner.

In elke aflevering worden er tien spellen gespeeld. Spellen die uitdagend of juist super simpel zijn, maar ook thuis meegespeeld kunnen worden. Na tien weken en 98 spellen zijn er nog twee mensen over. Zij spelen de zinderende finale om te bepalen wie de man of vrouw is die álles kan.

Tijdens de spellen worden de alledaagse vaardigheden, behendigheid, kennis en het logisch verstand van de kandidaten op de proef gesteld. Wie kan snel een regenpijp doorzagen, een pet op een kapstok gooien, zoveel mogelijk post-its op zijn of haar gezicht plakken, maar ook een groot aantal boodschappen onthouden? De gevarieerde opdrachten zorgen voor de meest creatieve strategieën bij de kandidaten, die ondanks de competitie gedurende het programma steeds dichter naar elkaar toe groeien.

'De Alleskunner' wordt geproduceerd door Fabiola.

'De Alleskunner', vanaf 1 januari iedere vrijdag om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.