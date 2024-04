'90's Dance' over 2 Brothers on the 4th Floor

Hila Noorzai staat met artiesten en producers van de meest succesvolle Eurodance acts uit de jaren 90 stil bij hun succes. Samen met 2 Unlimited, Twenty 4 Seven, SNAP!, 2 Brothers on the 4th Floor en T-Spoon bespreekt ze de hoogte- en dieptepunten uit hun carrière.

'90’s Dance: 2 Brothers on the 4th Floor', donderdag 25 april 20.20 uur bij AVROTROS op NPO 3.

2 Brothers on the 4th Floor is een van de grootste Nederlandse Eurodance sensaties van de jaren negentig. Hun hits Never Alone en Dreams (Will come Alive) zijn nog steeds dagelijks op de radio te horen. Broers Bobby en Martin Boer zijn de oprichters en producers van de groep. Na hun eerste hit vragen de broers zich af wie de gezichten worden voor hun volgende productie. Ze komen uit bij zangeres Desirée (Des-Ray) en rapper René (D-Rock). Na 30 jaar, tien miljoen verkochte platen en vijftien liedjes in de Top 40 treden ze vandaag de dag nog steeds op met hun grootste hits. Ze vertellen Hila een geheim wat ze al vijftien jaar meedragen.

90's Dance op tv

2 Brothers on the 4th Floor is een van de grootste Nederlandse Eurodance sensaties van de jaren negentig. Hun hits Never alone en Dreams (will come alive) zijn nog steeds op de radio te horen.

2 Brothers on the 4th Floor is een van de grootste Nederlandse Eurodance sensaties van de jaren negentig. Hun hits 'Never alone' en 'Dreams (will come alive)' zijn nog steeds op de radio te horen.

2 Brothers on the 4th Floor is een van de grootste Nederlandse Eurodance sensaties van de jaren negentig. Hun hits 'Never alone' en 'Dreams (will come alive)' zijn nog steeds op de radio te horen.

T-Spoon brak in 1994 door met de hit No time to waste. Er volgden nog vele dance klassiekers, maar hun grootste hit scoorden zij pas in de nadagen van de Eurodance: met Sex on the beach.