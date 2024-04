'90's Dance' gaat donderdag over SNAP!

Hila Noorzai staat met artiesten en producers van de meest succesvolle Eurodance acts uit de jaren 90 stil bij hun succes.

Samen met 2 Unlimited, Twenty 4 Seven, SNAP!, 2 Brothers on the 4th Floor en T-Spoon bespreekt ze de hoogte- en dieptepunten uit hun carrière.

Hila duikt de underground dancescene in van Duitsland en dance sensatie SNAP!. Hun eerste wereldhit was The Power. Dit nummer werd per ongeluk uitgebracht met de zang en rap die er eigenlijk niet op hoorden. Toch sloeg het in als een bom. Toen rapper Turbo B. en zangeres Penny Ford erbij kwamen, stond niets ze meer in de weg om de wereld te veroveren. Na een paar hits, legendarische optredens en vermeend wangedrag van Turbo implodeerde de formatie echter al snel. Totdat de nieuwe zangeres een nog grotere hit opleverde: Rythm is a Dancer.

'90’s Dance: SNAP!', donderdag 18 april om 20.20 uur bij AVROTROS op NPO 3.