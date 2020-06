'90 Day Fiancé: The Other Way' op TLC

Hoe is het om je land te verlaten voor de liefde? Vooral als je diegene amper kent? In een nieuw seizoen van '90 Day Fiancé: The Other Way' volgen we zes Amerikanen die op het punt staan hun comfortabele leven te verruilen voor een onzeker avontuur in het buitenland.

Zoals de 26-jarige Brittany die verliefd werd op Yazan uit Jordanië toen ze hem bij toeval op het videoscherm zag bij Yazans zus, die haar buurvrouw is. Yazan vroeg Brittany al snel ten huwelijk, maar wil wel dat ze zijn Islamitische levenswijze omarmt als ze straks naar Jordanië komt én dat ze dan al binnen enkele dagen trouwen. Probleem is dat haar vader bij wie ze inwoont nu nog van niks weet. En dat ze een ander geheim heeft dat de hele relatie op het spel kan zetten.

De 28-jarige Ariela staat ook een flinke verandering te wachten. De dochter uit een vooraanstaand doktersgezin uit New Jersey is zwanger van haar 29-jarige vriend Biniyam uit Ethiopië en besluit naar zijn land af te reizen. Ook de 57-jarige Kenny uit Florida laat zijn hechte familie achter om zijn geluk te vinden bij de 30-jarige Armando in Mexico. Maar Armando heeft al een jonge dochter en een hartverscheurend verleden. Hoe zal dit uitpakken? De 34-jarige Tim uit Texas werd verliefd op Meliza uit Colombia, maar bedroog haar al een keertje. Nu wil hij het goed maken en naar haar geboorteland verhuizen. Wordt hij met open armen ontvangen?

Ook volgen we de ontwikkelingen van de eerdere stellen Jenny en Sumit en Deavan en Jihoon. Deavan is zwanger van Jihoon en besluit naar zijn geboorteland Zuid-Korea te emigreren. Jenny wil ook niets liever dan trouwen met Sumit in India, maar dan moet hij wel eerst scheiden van zijn eerdere vrouw, wat hij tot op heden nog niet gedaan heeft. En zo blijft het ook in dit nieuwe seizoen weer volop spannend tussen alle stellen.

'90 Day Fiancé: The Other Way', vanaf vrijdag 26 juni om 20.30 uur op TLC.