8 finalisten strijden om winst muziekcompetitie 'Art Rocks' op bij BNNVARA

Hoe klinkt een kunstwerk? Welke sfeer roept een van Gogh op of wat is de soundtrack van een echte Frida Kahlo? Honderden muzikanten vertaalden wereldberoemde kunstwerken naar catchy popliedjes, emotionele rap of feministische ballads in de voorrondes van 'Art Rocks': de muziekcompetitie die muzikanten uitdaagt om muziek te maken bij een kunstwerk.

In veertien online museumrondes streden uiteindelijk 88 deelnemers met hun liedje over een door hun gekozen kunstwerk om een plekje in de felbegeerde finale. Uit deze museumrondes koos de jury, bestaande uit o.a muzikanten Sef, Kovacs, S10 en kunstkenner Heske ten Cate zeven finalisten. Het publiek stemde voor de achtste finalist om het gezelschap compleet te maken. Deze muzikanten zullen in een zinderende finale in Paradiso strijden om de eerste prijs. Wie lukt het om de jury te overtuigen en kroont zich tot de winnaar van 'Art Rocks'? De presentatie is in handen van Cesar Majorana en Dzifa Kusenuh.

De finale

De finale biedt een blik achter de schermen. Wie zijn deze deelnemers en hoe bereiden zij zich voor op hun optreden? Vanuit het hele land en alle genres hebben verschillende muzikanten een soundtrack gemaakt geïnspireerd op een kunstwerk uit de collecties van Nederlandse topmusea. Er kan slechts één winnen. De eerste finalist is de band KEEK: met een totaal van 4981 stemmen werden zij de publieksfavoriet met hun track 'De Slaapkamer'. Alle finalisten zijn op 6 mei bekend. De winnaar van 'Art Rocks' krijgt een prijzenpakket met o.a. een geldprijs van €1000,- en studiotijd in de Wisseloord Studios.

Over 'Art Rocks'

'Art Rocks' is een landelijke muziekcompetitie die muzikanten in alle genres uitnodigt een soundtrack te maken geïnspireerd op een kunstwerk uit de collecties van Nederlandse topmusea. Muzikanten krijgen hiermee de kans om de associaties en emoties die een kunstwerk bij hen oproept, te vertalen naar een lied. Voor het publiek is de competitie een unieke gelegenheid om via muziek kunstwerken op een andere, multizintuiglijker, manier te beleven.

'Art Rocks: De finale', zaterdag 8 mei om 23.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.