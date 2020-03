750ste aflevering van 'Zapp Kids Top 20'

Foto: © AVROTROS 2020

Op 12 januari 2003 werd de eerste aflevering van de 'Kids Top 20' uitgezonden. In dit unieke muziekprogramma bepalen kids zelf hoe hun hitparade wordt samengesteld.

Nu 17 jaar later wordt aanstaande zaterdag (7 maart) alweer de 750ste aflevering uitgezonden. Reden genoeg voor een extra feestelijke uitzending met natuurlijk de 'Zapp Kids Top 20'-presentatrice Stephanie van Eer en te gekke gasten!

Zo ontvangt Stephanie de allereerste presentatrice van de 'Zapp Kids Top 20': Kim-Lian van der Meij. Ook Monique Smit, die het programma het langst (bijna 8 jaar) presenteerde, komt langs. Samen kijken zij naar hilarische terugblikken en doen ze een challenge over de muziek van nu. Uiteraard wordt er ook gedanst, gesprongen en voluit meegezonden met de artiesten en muziek van de huidige hitlijst.

Over de 'Zapp Kids Top 20'

Wekelijks is presentatrice Stephanie van Eer bij verschillende basisscholen in heel Nederland te gast en maakt ze de hitlijst, die samengesteld is door de kinderen thuis, bekend. Stephanie danst en zingt daar samen met de populaire gasten die ze in de studio ontvangt op mee.

'Zapp Kids Top 20', aanstaande zaterdag om 8.10 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.