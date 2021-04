'3Lab We Are Fucked': wat als je doodsbang bent voor de toekomst?

In Nederland maken 200.000 jongeren zich zorgen over de ondergang van de wereld en de grote klimaatrampen die ze misschien mee gaan maken. Zij leren van Greta Thunberg dat de wereld vergaat als we zo doorgaan.

Klimaatdepressie en eco-anxiety zijn sinds kort officiële diagnoses. Onder deze tieners en twintigers van nu leeft sterk het gevoel dat zij de rotzooi moeten opruimen voor de generaties vóór hen. In de korte documentaire 'We Are Fucked' zien we drie jongeren die hun klimaatzorgen omzetten in actie. Hoe ver gaan ze daarin en hoe eenzaam is hun strijd?

Robin (26) is één van de kartrekkers van actiegroep Extinction Rebellion. Hen strijdt voor een rechtvaardige en schone mode-industrie. Hen gaat in diens blote borsten in de etalage van de H&M staan waar hen zich vastlijmt aan de winkelruit, om aandacht te vragen voor greenwashing van de fast fashion keten. (Robin identificeert zich als non-binair persoon en wordt graag aangesproken met hen, hun of die.)

Melih (16) leeft in twee werelden. Aan de ene kant de wereld van zijn Turkse ouders, zijn vader is klimaatontkenner en bij zijn moeder moet hij vlees eten, en zijn vrienden in Amstelveen. Aan de andere kant de wereld van Fridays for Future. Met zijn vrienden bij dit platform voor scholieren gaat hij naar stakingen en bijeenkomsten. Samen organiseren ze klimaatacties.

Armando (21 jaar, hij/hem) ging net als zijn vader en broertje technische bedrijfskunde studeren, maar zag al snel dat de 'bedrijfskundige manier' niet de oplossing is voor het klimaatprobleem. Hij stopte zijn studie en sloot zich aan bij Extinction Rebellion. Sindsdien heeft hij menig grote actie georganiseerd. Omdat hij het zo belangrijk vindt dat er iets verandert, steekt Armando al zijn tijd in klimaatacties. Hij werkt zó hard, dat het hem onlangs te veel werd. Lukt het hem om een burn-out voor te blijven?

'We Are Fucked 'laat de kijker achter met een dubbel gevoel. Is het wel gezond dat jongeren op deze leeftijd al zó bezig zijn met de klimaatcrisis? Kan je nog wel jong zijn als je je constant druk maakt over de gevolgen van de klimaatcrisis? Of hebben deze jongeren gelijk en zou het niet beter zijn als we de opwarming van de aarde allemaal zo serieus zouden nemen? We Are Fucked is een documentaire over het grootste probleem van deze tijd en de druk die dit op een opgroeiende generatie legt.

Over de maker

Eef Hilgers (1988) richt zich als maker vooral op de invloed die het internet en nieuwe technologieën hebben op onze samenleving en gedrag. Ze studeerde af met Een meisje, jij weet zelf (IDFA 2012, TENT Academy Award 2012) over meisjes die via YouTube actief hun eigen nieuwe identiteit proberen vorm te geven. Ze maakte Lieve k#ttelefoon (IDFA 2014) over de haat liefde verhouding van een puber met haar telefoon, SHAME/FAME over de verhalen achter online viral videos en #pestverhaal over online pesten. De laatste ontving een special mention van de kinderjury tijdens de Berlinale 2019 en werd genomineerd als beste jeugddocumentaire op Cinkekid 2019.

'3Lab We Are Fucked', zondag 18 april om 23.40 uur bij de VPRO op NPO 3.