'3Doc: Momentum': drie jonge vrouwen vechten voor een plek in de politiek

Sinds mensenheugenis wordt de politieke arena gedomineerd door mannen van middelbare leeftijd in een pak. Oké, vooruit, er zitten ook wel eens oude mannen tussen... Hoe dan ook, het is hoog tijd voor verandering.

Ook voor kleurrijke jongvolwassenen van welke gender dan ook moet er een plek zijn in het politieke speelveld. Daarom komt BNNVARA met de documentaire 'Momentum'. Daarin volgen we hoe drie jonge vrouwen (Mikal, Carline en Michantely), die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, strijden voor een zetel. De kandidaten staan symbool voor een bredere maatschappelijke beweging in ons land. Een beweging die bestaat uit jongeren die niet langer aan de zijlijn van de politiek willen staan, maar structurele inspraak eisen op het beleid. Alle drie de kandidaten zijn boegbeelden voor een jonge generatie die vecht voor betere representatie in Den Haag. Maar voor het zover is zullen er drempels overwonnen moeten worden, want de politieke aanwezigheid van een jonge ambitieuze generatie is niet vanzelfsprekend.

Mikal Tseggai (26, #17 lijst PvdA) zet zich als jongste raadslid van Den Haag in voor kansengelijkheid, een thema waar zij als dochter van Eritrese vluchtelingen persoonlijk mee heeft geworsteld. Mikal: 'Het is belangrijk dat we rolmodellen hebben in de politiek voor de volgende generatie. Niet alleen witte mannen in pak, maar ook jonge vrouwen en mannen. Democratie werkt alleen als het representatief is en zoveel mogelijk verschillende mensen vertegenwoordigt. Anders werkt het niet.'

Carline van Breugel (26, #32 lijst D66) heeft aan de wieg gestaan van een politieke jongerenbeweging met als doel om haar generatie een stem te geven. Carline: 'Ik heb nu niet het gevoel dat ik word vertegenwoordigd. Ik had zelfs niet eens het idee om de politiek in te gaan, omdat ik helemaal niet het idee had dat het kon als je jong was. Dat is best wel absurd in een democratie.'

Michantely de Jong (29, #6 BIJ1) voelt zich totaal niet vertegenwoordigd door de Nederlandse politiek en besluit juist daarom een plek in de Kamer op te eisen. Michantely: 'De volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen ons niet helemaal. Er is natuurlijk een gebrek aan kleur. Maar als ik in de Tweede Kamer een stem had gehoord dat zei wat nodig was, dan was het ook voldoende geweest.'

De '3Doc: Momentum' is een coproductie van RIZE producties en BNNVARA en is de debuutfilm van regisseursduo Melisa Can en Floris Rijssenbeek. De documentaire is tot stand gekomen met de steun van meer dan 300 crowdfunders.

De '3Doc: Momentum' is dinsdag 15 maart om 23.10 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.