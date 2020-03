'3Doc: De Vlucht van Ronnie' bij de VPRO

Het jaar 2019 was een cruciaal jaar voor Ronnie Flex, één van Nederlands succesvolste rappers. Hij won de Popprijs, had miljoenen streams en speelde op alle grote festivals.

Tegelijkertijd worstelde hij met het vaderschap, de druk om een nieuw album te maken, depressies en een drank- en drugsprobleem. '3Doc: De Vlucht van Ronnie' volgt hem tijdens dit bewogen jaar. We zien zijn successen, maar ook zijn kwetsbare en onzekere kant. Gaat het hem lukken grip op zijn leven te krijgen?

Regisseur Sacha Vermeulen volgde opnieuw een jaar lang Ronnie Flex in dit vervolg op Alleen met iedereen uit 2017. De nieuwe documentaire laat de keerzijde van zijn succes, en zijn persoonlijke struggles zien. Ronnie is een grote popster op de vlucht voor de realiteit van het dagelijks leven en zijn nieuwe rol als vader. Hij probeert op het rechte pad te blijven en aan zichzelf te werken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De druk van een nieuw album maakt zijn leven niet eenvoudig. Gaat het hem lukken?

Regisseur Sacha Vermeulen: 'Ronnie heeft een bijzondere binnenwereld, en struggelt met onzekerheden die veel jongeren van zijn generatie zullen herkennen. Mede daarom is zijn oprechtheid hartverwarmend en bovenal noodzakelijk. De docu is een classic coming of age verhaal.'

Ronnie Flex: 'Vanaf de dag dat mijn dochter Nori geboren was, dacht ik voor ’t eerst: al die Ronnie Flex shit het boeit me niet. Ze heeft schoolgeld nodig, en speelgoed, ze is de eerste in mijn leven. Zo bezeten als ik van mijn muziek was, ik had gewoon nooit gedacht dat ik iets belangrijker zou kunnen vinden dan dat.'

Over de maker

Sacha Vermeulen begon haar carrière als regisseur in 2000 bij MTV Networks. Vijf jaar later ging ze verder als freelance regisseur voor de VPRO, Vice, BNN/VARA en NTR. Ze heeft meegewerkt aan de documentaire 'De Jeugd van Tegenwoordig: De formule' (VPRO). Verder was ze betrokken als maker bij programma’s over Lowlands, IDFA, Holland Festival, Villa Achterwerk, Beestieboys, ReChill, DWDD Spin off, Pinkpop, 3voor12, Top2000, Zwarte Cross, en de 3FM Awards. In 2017 debuteerde ze als documentairemaker met de film 'Ronnie Flex, alleen met iedereen' (VPRO). Daarna volgden meer documentaires, zoals 'Bijzondere Dagen in Nederland: Kerst' (BNN/VARA), en de 3-delige documentaireserie '30 Jaar Dutch Dance' (VPRO).

'3doc: De Vlucht van Ronnie' is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds 21.

Uitzending zaterdag 7 maart om 22.05 uur op NPO 3.