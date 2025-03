'3 Op Reis' trekt verder door het jongste land van Europa

Sahil vervolgt zijn reis door het jongste land van Europa: Kosovo. In de stad Pejë leert hij olympisch judokampioen Majlinda Kelmendi kennen.

Hij reist vervolgens verder naar het plaatsje Gjakovë waar hij in een museum meer leert over de roerige geschiedenis van het land. Sahil sluit zijn reis af in Prizren, de meest diverse en culturele stad van het land.

'3 op Reis', zondag 9 maart om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.