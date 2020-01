'3 Op Reis' start reis door Finland

Maurice begint aan een reis door Finland. Zijn eerste stop: Karelie, een gebied dat vroeger helemaal Fins was, totdat Rusland de regio veroverde. Sindsdien ligt Karelie deels op Fins en deels op Russisch grondgebied.

In dit grensgebied leert Maurice een Finse eigenschap kennen die hier harder nodig was dan waar ook: sisu een doorzettingsvermogen zoals alleen de Finnen dat kennen. In de Finse wildernis test Maurice hoe het staat met zijn eigen sisu.

Nienke is dichtbij huis in Zeeland. Want hier vind je een van de mooiste duikplekken van Nederland: het Grevelingenmeer.

Chris is bezig aan een roadtrip door het zuidwesten van de VS. Deze week rijdt hij door twee piepkleine dorpjes met allebei hun eigen opmerkelijke verhaal: Chloride en Pie Town. Plekken waar je nog sterk het gevoel meekrijgt van het alledaagse, ouderwetse Amerika.

'3 op Reis', zondag 5 januari om 19.45 uur bij BNNVARA op NPO 3.