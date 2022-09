'3 op Reis' reist door Griekenland en ontdekt New Delhi

Jurre reist verder door een nog onbekend gebied in het noordwesten van Griekenland. Deze regio wordt geteisterd door leegloop. Er zijn weinig banen en je bent ver weg van de bewoonde wereld.

Toch zijn er een paar creatieve geesten die hier juist potentie in zien. Want ver weg van de bewoonde wereld kun je ook naar je eigen regels leven en dat geeft veel vrijheid. Nienke laat zich overrompelen door New Delhi, de hoofdstad van India. Met 32 miljoen inwoners kan deze stad nogal intimiderend zijn voor haar bezoekers. Gids Komal neemt Nienke mee door haar stad, op zo'n innemende tour, dat Nienke niet anders kan dan als een blok voor Delhi vallen.

'3 op Reis', zondag 11 september om 19.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.