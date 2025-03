'3 Op Reis' ontdekt het mooie Cyprus

Chris reist verder naar het populaire vakantie-eiland Cyprus waar hij zich verdiept in het roerige verleden en het conflict dat de gemeenschap al vijftig jaar in tweeŽn splijt.

Hij gaat langs Apostolos Andreas, de wijk Varosha en hoofdstad Nicosia. In Nicosia, de laatst verdeelde hoofdstad ter wereld, steekt hij de door de VN bewaakte grens over naar de Republiek Cyprus. Hij sluit zijn reis af met een overnachting in het indrukwekkende Troödosgebergte.

'3 op Reis', zondag 23 maart om 19.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.