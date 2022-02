'2Doc: Tussen vis en staal' bij BNNVARA op NPO 2

Voetbalclub Telstar uit IJmuiden is een absolute underdog in het Nederlandse betaalde voetbal. De flamboyante, ambitieuze voetbalclub probeert onder de rook van Hoogovens zowel sportief als financieel overeind te blijven in de wereld van betaald voetbal.

Telstar is meer dan een biertje langs de lijn, joelen en voetbal kijken: Telstar is een club van het volk. Maar in het seizoen 2020-2021 zijn de tribunes grotendeels leeg vanwege corona. In deze periode volgde documentairemaker Joris Postema een jaar lang het wel en wee binnen de club en met name hoofdtrainer Andries Jonker en voorzitter Pieter de Waard die in hun ambities zowel naast als tegenover elkaar staan. Hoe overleeft een club in zwaar weer? Wat betekent het voor de gemeenschapszin, de ambities van de spelers, de vechtlust van de club en de supporters? Lukt het Telstar, dat op miraculeuze wijze al sinds de oprichting in 1963 het hoofd boven water heeft weten te houden, opnieuw te overleven?

Haar maatschappelijke bestaansrecht ontleent de club aan een uitzonderlijke groep mensen, die met inventiviteit, humor, dromen en verantwoordelijkheid het onderscheid maken. ‘Ongeslagen in Europa sinds 1963!’ De eigenzinnige voorzitter Pieter de Waard (62) wil, net als zijn vader, de club vooral behoeden van de ondergang en verzint voortdurend ludieke acties om mensen bij de club te betrekken. Hij verzint een parfumlijn, verpakt hoogstpersoonlijk de pakketten uit de fanshop en hij weet bondscoach Louis van Gaal te verleiden om als hoofdprijs op te treden in een clubloterij.

Ondertussen werkt trainer Andries Jonker (59) keihard aan de sportieve ambities met een spelersgroep die zich voornamelijk richt op één ding; een contract verdienen in een hogere divisie. Voor de spelers is Telstar geen doel op zich maar vooral een springplank, een kans naar hoger, beter, meer. Maar hoe hoger Telstar voetbalt, des te groter wordt ook de uitdaging om het hoofd financieel en organisatorisch boven water te houden. De verlichting op het trainingsveld is hard aan vervanging toe, maar wie gaat dat betalen? Voor Andries Jonker - met clubs als Bayern München, Barcelona en Arsenal achter zijn naam- is het lastig schakelen naar het niveau van de Eerste divisie. Hij is iedere dag bezig met de professionalisering van de club, sportief succes is zijn absolute doel. Onder het motto 'doe maar normaal' leidt Andries Jonker zijn spelers op tot respectvolle voetballers én burgers. De getalenteerde verdediger Redouan El Yaakoubi (26) traint met evenveel bezieling als dat hij zich inzet voor zijn stichting Durf te Dromen. Het ondersteunen van kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling wisselt Redouan af met dagelijkse ritjes naar IJmuiden, carpoolend met verdedigende middenvelder Anass Najah (24). Anass vindt de tijd rijp voor een carrièrestap en heeft, om de overstap naar een nieuwe club af te dwingen, niet bijgetekend voor een nieuw contract bij Telstar. Terwijl rechtsback Ilias Bronkhorst (24) in een sushi-restaurant werkt om rond te komen en zorg draagt voor zijn 85-jarige vader, weet door te dringen tot het basiselftal.

‘2Doc: Tussen Vis en Staal’ is een coproductie van DOXY en BNNVARA, in samenwerking met CoBO en het Nederlands Filmfonds. Een Teledoc is een lange documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp dat op een prikkelende, toegankelijke en cinematografische manier wordt verteld en bestemd is voor een groot publiek.

'2Doc: Tussen Vis en Staal', donderdag 24 februari om 22.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.