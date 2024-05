'2Doc: Thuisfront' bij BNNVARA

De Oekraïense filmmakers Anna Ilchenko en Anna Yutchenko werden door BNNVARA uitgenodigd om van binnenuit te vertellen wat de oorlog met Rusland betekent voor een Oekraïens gezin.

Maandenlang trokken ze op met de familie Lymar; vader, moeder, vijf kinderen en twee chihuahua’s. Op zoek naar veiligheid is het gezin hun thuisdorp aan de Russische grens ontvlucht. Ze komen terecht in Mshanets, een afgelegen boerendorp aan de andere kant van het land. Met hulp van de lokale dorpsbewoners knappen ze een oud, vervallen huis op om het bewoonbaar te maken. Maar dan, als de verbouwing er bijna op zit, is de familie Lymar plotseling verdwenen. De twee documentairemakers staan voor een raadsel. Anna en Anne weten de familie uiteindelijk op te sporen in Polen maar ook daar blijft de familie niet lang. Het wordt duidelijk dat de oorlog ook haar sporen nalaat als het gaat om opnieuw te kunnen aarden, zelfs wanneer dat in eigen land is.

‘2Doc: Thuisfront’ biedt een unieke blik op de oorlog, gemaakt door Oekraïense documentairemakers die van binnenuit laten zien wat het voor een doorsnee gezin betekent om op de vlucht te moeten voor het oorlogsgeweld.

‘2Doc: Thuisfront’ is een coproductie van BNNVARA en Zeppers Film.

'2Doc: Thuisfront', woensdag 29 mei om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.