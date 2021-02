'2Doc: The Life of Fathers' bij BNNVARA

Een visuele reis waarin fotograaf Marwan Magroun de kijker meetrekt in de wereld van alleenstaande vaders met een migratieachtergrond.

Marwan, die zelf het grootste gedeelte van zijn jeugd opgroeide zonder de aanwezigheid van een vader, gaat op zoek naar antwoorden en verhalen omtrent vaderschap. 'In onze samenleving heerst nog altijd een hardnekkig stigma over vaders met een migratieachtergrond: In die perceptie zijn ze vaak afwezig óf niet betrokken bij de opvoeding. Met 'The Life of Fathers' wil ik deze vaders een stem te geven.'

'2Doc: The Life of Fathers', woensdag 3 februari om 22.40 uur bij BNNVARA op NPO 2.