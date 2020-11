'2Doc: The Hunt for Gaddafi's Billions' bij de VPRO

Na de dood van Libisch leider Muammar Gaddafi in 2011 blijkt dat een groot deel van zijn vermogen is weggesluisd. Waar zijn de miljarden gebleven?

De Nederlandse filmmakers en onderzoeksjournalisten Misha Wessel en Thomas Blom volgen een spoor dat leidt naar Zuid-Afrika waar twee groepen, bestaande uit premiejagers, spionnen en wapenhandelaren, op jacht zijn naar de Libische miljarden.

Vanuit de onwaarschijnlijke vriendschap tussen Nelson Mandela en Gaddafi is er een vertrouwensband tussen Libië en het ANC ontstaan. Het voedt de geruchten dat een deel van het verdwenen geld in Zuid-Afrika is ondergebracht. Filmmakers Wessel en Blom komen terecht in een duistere wereld waar opportunisme, hebzucht en corruptie hoogtij vieren. Wie krijgt het geld in handen en wordt het ooit teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren – het Libische volk?

Misha Wessel en Thomas Blom: 'Bijna tien jaar na de val van Gaddafi is de chaos en armoede in Libië groter dan ooit. En wat zo moeilijk te begrijpen is: in het buitenland is genoeg Libisch geld om het land, als het rustig is, op te bouwen en de ruim zes miljoen inwoners een fatsoenlijk leven te geven. Waarom wordt het opsporen van het verdwenen geld overgelaten aan premiejagers en wordt het niet via officiële kanalen van de betreffende overheden opgespoord? We waren dan ook stomverbaasd om te zien hoe ver de contacten reiken van de twee groepen premiejagers die wij hebben gevolgd. Het reikt tot in de hoogste kringen en de belangen zijn enorm.'

'2Doc: The Hunt for Gaddafi's Billions', maandag 30 november om 20.00 uur bij de VPRO op NPO 2.