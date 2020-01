'2Doc: The Forum' maandag bij de VPRO

Marcus Vetter kreeg als eerste filmmaker toegang achter de schermen van het World Economic Forum in Davos. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst, die op 21 januari weer van start gaat, reizen kopstukken uit de internationale politiek, het bedrijfsleven en de academische wereld af naar Zwitserland met het doel om samen de wereld te verbeteren.

Maar verander je de status quo als voor de belangrijke gesprekken steeds alleen de wereldtop is uitgenodigd?

Staatshoofden als Trump, May, Merkel, Bolsonaro, CEO’s van grote bedrijven en NGO’s komen samen op het World Economic Forum (WEF) in Davos om de hete hangijzers van de wereldpolitiek te bespreken De wereld verbeteren door dialoog, dat is de visie van Klaus Schwab, de 81-jarige oprichter van de jaarlijkse bijeenkomst. Behalve de intieme gesprekken tussen wereldleiders toont The Forum de inspanningen van activisten als Greta Thunberg en Rutger Bregman die het WEF gebruiken om discussies over klimaatverandering, duurzaam ondernemen en populisme op scherp zetten. Alles voor een ‘betere wereld’, maar hoe effectief is dit netwerk van de elite?

Regie: Marcus Vetter, Gebr. Beetz Filmproduktion een internationale coproductie met o.a. VPRO.

'2Doc: The Forum', maandag 20 januari om 22.10 uur op NPO 2.