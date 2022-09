'2Doc: Pleistocene Park' te zien bij de VPRO

De Russische geofysicus Sergey Zimov en zijn zoon Nikita werken in de meest afgelegen hoek van Siberië aan hun project dat de opwarming van de aarde moet tegengaan.

De Zimovs willen het ecosysteem van de ‘mammoetsteppe’ uit de ijstijd herstellen. Pleistocene Park is een vermakelijke film, die de twee tegendraadse pioniers volgt bij hun missie. Kunnen twee Russische wetenschappers een wereldwijde milieuramp afwenden?

Geofysicus Sergey Zimov (1955) publiceerde in 2007 in het tijdschrift Science zijn onderzoek waaruit bleek dat bevroren arctische bodems twee keer zoveel koolstof bevatten als de atmosfeer van de aarde. Deze gronden beginnen nu te smelten.

Zimov begon in 1988 zijn Pleistoceen Park (160 km2) in het Noordoosten van SiberIë, dat hij inmiddels met zijn zoon Nikita leidt. Ze verzamelen elk groot wollig beest dat ze in handen krijgen om de grazers daar uit te zetten. Door zo de huidige toendra naar grasland terug te brengen, is de hoop dat de permafrost minder snel zal ontdooien. Op die manier zullen de daarin opgeslagen (broeikas)gassen niet in de dampkring terechtkomen. Het blijft een moeizame onderneming, gedomineerd door zwermen muggen en modderpoelen in plaats van donderende kuddes. De klok tikt. De Zimovs vinden alarmerend bewijs dat de permafrost zijn nu al omslagpunt bereikt, in plaats van over dertig jaar, zoals ze eerder voorspelden.

Regisseur Luke Griswold-Tergis volgt de geniale en charismatische Zimov en zijn zoon bij hun missie. Sergey heeft veel supporters, maar samenwerken met hem is niet eenvoudig. Hij heeft een groot ego en doet niet aan diplomatie. Zoon Nikita probeert de eigenaardigheden van zijn vader glad te strijken. En dan werkt de natuur ook nog niet mee, apparatuur gaat kapot, bureaucratie vertraagt de missie, dieren rennen weg, er is altijd geldgebrek, en de constante media-aandacht levert hen wél ongevraagd advies op uit de hele wereld, maar concrete steun blijft uit.

Regie: Luke Griswold-Tergis

'2Doc: Pleistocene Park', dinsdag 6 september om 23.15 uur bij de VPRO op NPO 2.