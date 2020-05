'2DOC: Oorlogskinderen': Wie is mijn vader, de soldaat?

Na 75 jaar ontdekt oorlogskind Adri wie zijn vader is Hij werd 75 jaar geleden geboren na de Bevrijding van Middelburg, maar wist niet wie zijn vader was.

In de '2DOC: Oorlogskinderen' onthult Omroep WNL dat Adri Goedegebuure de zoon is van een oorlogsheld die deelnam aan de bevrijding van Walcheren. De methode: baanbrekende DNA-techniek.

Adri is een van vier oorlogskinderen die Omroep WNL volgt in de gelijknamige documentaire. Met behulp van revolutionaire DNA-techniek gaan deze nazaten van soldaten op zoek naar de identiteit van hun vaders. Ans Huizink (74) vermoedt al jaren dat haar vader een Canadees is die Almelo bevrijdde. Trudy Habets (74) weet dat haar vader een Afro-Amerikaanse soldaat was. Marcel Kemp (76) zoekt al dertig jaar zijn biologische vader, vermoedelijk een Duitse

soldaat. En Adri Goedegebuure (74) ontdekte op zijn zestiende dat hij van een onbekende soldaat afstamt.

Zoekende generatie vindt ouders door DNA

Er zijn in Nederland zo’n 20.000 kinderen verwekt door Duitse of Geallieerde soldaten. Velen van hen weten na bijna een eeuw nog steeds niet wie hun vader is. Dankzij recente ontwikkelingen op technologisch gebied kunnen zij nu aan het eind van hun leven antwoord krijgen op de vraag die hen vaak al decennia bezighoudt. Particuliere DNA-databanken zoals 23andMe, Ancestry.com en MyHeritage bevatten tientallen miljoenen DNA-profielen en dit aantal groeit nog steeds met de dag. Doordat zoveel mensen hun genetische informatie gedeeld hebben is vaak een familielid te vinden. Via gedetailleerd stamboomonderzoek kan de identiteit van een onbekende persoon vervolgens worden vastgesteld.

Oorlogsheld

In '2DOC: Oorlogskinderen' weet DNA-detective Els Leijs na diepgravend stamboomonderzoek de vader van Adri te identificeren. Hij blijkt een oorlogsheld die in zijn land van herkomst een van de hoogst mogelijke onderscheidingen kreeg. Adri wordt na een lange reis herenigd met zijn biologische familie. Hij is niet de enige van de oorlogskinderen die de identiteit van zijn vader ontdekt. De techniek die Leijs gebruikt, is in de Verenigde Staten ook bekend doordat er oude onopgeloste moorden mee zijn opgelost, zoals die van de beruchte Golden State Killer. De methode zou ook door de Nederlandse politie gebruikt kunnen worden, er zijn 1.700 cold cases in ons land, maar dat ligt juridisch vooralsnog gevoelig. Tegenstanders wijzen er bijvoorbeeld op dat de privacy in het geding is.

