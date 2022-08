'2Doc: Martin Luther King vs the FBI' bij de VPRO

Burgerrechtenactivist Martin Luther King werd in de jaren 60 in Amerika door de FBI afgeluisterd en bedreigd. Na de 'mars naar Washington' op 28 augustus 1963, waar King zijn beroemde toespraak I have a dream hield, werd hij door de FBI gezien als de gevaarlijkste zwarte man in het land.

'Martin Luther King vs the FBI' onthult hoe het bureau een heksenjacht op King opende die tot zijn dood in 1968 voortduurde.

Twee dagen na de ‘March on Washington for Jobs and Freedom’, een betoging om op te komen voor de rechten van de Afro-Amerikanen, en de speech van Martin Luther King, stuurt de tweede man van de FBI, William Sullivan, een ‘urgent memo’. Daarin staat dat het duidelijk is dat King de gevaarlijkste zwarte man in Amerika is en dat alle middelen die de FBI ter beschikking staan, ingezet moeten worden om hem kapot te maken.

De documentaire Martin Luther King vs the FBI laat zien hoe King geschaduwd, afgeluisterd en geïntimideerd werd, omdat FBI-directeur J. Edgar Hoover hem zag als een gevaar voor de Amerikaanse samenleving. Martin Luther King Jr., geboren als Michael King (1929-1968), was baptistendominee, politiek leider en een van de prominentste leden van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Hoover zag in de massale beweging tegen rassendiscriminatie een communistisch complot en was ervan overtuigd dat de burgerrechtenbeweging geïnfiltreerd was door communisten. King werd jarenlang achtervolgd, zijn telefoons werden afgeluisterd, en de FBI betaalde informanten. Rechercheurs ontdekten dat de geliefde en charismatische dominee er buitenechtelijke relaties op na hield en zetten hem onder druk.

De documentaire, gebaseerd op het boek FBI and Martin Luther King, Jr: From ‘Solo’ to Memphis van David J. Garrow en vrijgegeven geheime staatsdocumenten, bevat archiefbeelden, nieuwsfragmenten, televisie-interviews, FBI-promotiefilmpjes en scènes uit Hollywoodfilms. De beelden worden toegelicht door diverse betrokkenen, historici en publicisten, waaronder:

James Comey – voormalig FBI-directeur

Beverly Gage – historicus

David J. Garrow – schrijver van FBI and Martin Luther King, Jr: From ‘Solo’ to Memphis

Clarence Jones – adviseur, speechschrijver en goede vriend van Martin Luther King

Donna Murch – historicus

Andrew Young – politicus, VN-ambassadeur, en secretaris en vriend van Martin Luther King

'2Doc: Martin Luther King vs the FBI', donderdag 18 augustus om 22.05 uur bij de VPRO op NPO 2.