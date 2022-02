'2Doc Kort: Tante Iki' dinsdag bij MAX

Dinsdag 22 februari zendt MAX om 23.10 uur op NPO 2 '2Doc Kort: Tante Iki' uit. In de documentaire staat acteur en grande dame van het Nederlandse theater Sigrid Koetse centraal. Filmmaker Wytse Koetse brengt haar opnieuw in de schijnwerpers.

Sigrid Koetse won veel prijzen als acteur en wordt 'grande dame' van het Nederlandse theater genoemd. Het grootste deel van haar leven bracht zij door in de publieke belangstelling. Ze was altijd omringd door een menigte bewonderaars. Tegenwoordig brengt ze haar tijd door in haar Amsterdamse huis, worstelend met de stilte van het leven zonder applaus.

Filmmaker Wytse Koetse, de neef van Sigrid, brengt zijn opmerkelijke tante met '2Doc Kort: Tante Iki' opnieuw in de schijnwerpers. Hij brengt in beeld hoe zijn tante vereenzaamd haar dagen slijt achter de spreekwoordelijke geraniums. Sigrid memoreert het theater, dat veel voor haar betekend heeft. Deze mooie herinneringen vormen haar enige troost. Er ontstaat spanning tussen Sigrid en Wytse. Door deze confrontaties ontdekt Wytse waar Sigrid haar levenskracht vandaan haalt.

