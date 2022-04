'2Doc Kort: Henk – Portret van een Eigenzinnige Conciërge' op NPO 2

Voor studenten op de Amsterdamse Rietveld Academie is hij de conciërge, maar achter Henks Shakisons glimlach schuilt een heel levensverhaal. Gehuld in stukken uit een uitbundige modecollectie geïnspireerd op zijn leven, zet de Surinaams-Nederlandse Henk zijn eigenzinnige kijk op integratie en succes uiteen.

In de jaren zeventig vertrok Henk Shakison als tiener met zijn moeder en zussen vanuit Suriname naar Nederland. In zijn jongere jaren maakte hij muziek, danste hij op hoog niveau en rolschaatste hij de benen onder zijn lijf vandaan. Maar daarover zal je hem nu niet zo snel meer horen.

Henks mening valt niet in een hokje te plaatsen. Zijn desinteresse voor het krijgen van erkenning maakt hem een uitzondering in deze tijd, zeker op een kunstacademie waar studenten ernaar streven om gezien te worden. Henks optimisme en schijnbare onaantastbaarheid komen ook niet voort uit een 'prachtige Nederlandse maatschappij zonder racisme', maar vooral uit zijn eigen veerkracht. Via zijn levensverhaal en zijn lichte, soms tegendraadse houding ten opzichte van de multiculturele wereld waarin we leven, ontdekken we zijn originele blik op thema’s als migratie, vaderschap en geluk.

Regisseurs Sarah Blok en Lisa Konno maakten eerder twee korte films NOBU en BABA, die samen met HENK een drieluik over geëmigreerde vaders vormen.

Over de makers

Sarah Blok (schrijver/regisseur) en Lisa Konno (modeontwerper) vormen een makers-duo. In hun documentaires spelen mode en vormgeving een prominente rol. Blok studeerde in 2015 af aan de opleiding Writing for Performance. Ze schreef meerdere toneelteksten waarvan haar laatste, Het gemoed van Ricardo, werd gepubliceerd door De Nieuwe Toneelbibliotheek. Momenteel volgt ze een Master Regie Fictiefilm aan de National Film and Television School in Londen. Konno studeerde in 2014 af aan ArtEZ- University of the Arts en won in 2018 een Dutch Design Award voor haar modecollectie Nobu, over haar Japanse vader.

HENK is geproduceerd door Studio Ruba in coproductie met VPRO. De film kwam tot stand met steun van het NPO-fonds.

'2Doc kort: HENK', dinsdag 19 april om 23.15 uur bij de VPRO op NPO 2.