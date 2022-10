'2Doc: Koning op de Dam' toont openhartig portret van horecatycoon Won Yip met duister familieverleden

Horecatycoon Won Yip runt als alleenheerser zijn succesvolle familiebedrijf. Alles wat Won aanraakt, lijkt in goud te veranderen. Maar achter het succes van zijn imperium en het nieuw aangeschafte penthouse dat hij voor de neus van Brad Pitt wegkaapte, schuilt meer.

Is Won wel in staat te genieten van alle rijkdom? Hoeveel invloed heeft zijn duistere Chinese familieverleden op zijn leven als ondernemer? En hoe zit het met zijn stiekeme droom om zich te onttrekken aan zijn imperium? Deze documentaire toont een zeldzaam openhartig portret van een harde zakenman die niet bang is zichzelf kwetsbaar op te stellen, en die bovenal de schaduwzijde toont van het leven in weelde als Chinese migrantenzoon.

Won Yip gaf regisseurs Sarah Vos en Sander Snoep volledige toegang tot zijn ogenschijnlijk glamoureuze leven met champagnefeestjes en dure penthouses. Maar de film toont ook een volstrekt andere kant van deze succesvolle migrantenzoon. In zijn sobere doorrookte keldertje onder de Dam met knipperende tl-buizen - en zijn zus Anine eeuwig aan zijn zijde - worden er vragen gesteld waar hij nooit eerder zo openhartig antwoord op gaf. Hoe verder we in Won’s leven doordringen, hoe duidelijker het wordt dat zijn gedrevenheid en controle te herleiden valt tot een Chinese familietragedie. Er ontvouwt zich een traumatische jeugd in een Chinees restaurant met een door Mao beschadigde moeder en een vader die elke dag naar bed ging ‘met zijn Nederlandse paspoort en tien briefjes van duizend gulden in zijn pyjamazak.’

Als de coronapandemie uitbreekt en hij ook privé met tegenslag te maken krijgt, schudt Won’s bestaan op z’n grondvesten. Hoe reageert de man die gewend is overal controle over te hebben? En wat betekent het voor zijn voornemen om minder hard te gaan werken? Is het stempel van zijn DNA en Chinese arbeidsethos te sterk of lukt het hem om te ontsnappen aan zijn achtergrond?

'2Doc: Koning op de Dam' is een coproductie van BNNVARA en Witfilm, en is genomineerd voor de Gouden Kalf 2022 in de categorie Lange Documentaire.

'2Doc: Koning op de Dam', donderdag 6 oktober om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.