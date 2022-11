'2Doc IDFA Primeur: Al Wat Je Ziet' bij de VPRO

Wat als je van de een op de andere dag niet meer wordt gezien, maar wel wordt bekeken? En hoe is het om opeens in een nieuwe wereld te belanden waar niks meer klopt? 'All You See' ('Al Wat Je Ziet') van regisseur Niki Padidar is de openingsfilm van de 35ste editie van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) en is de week na het festival al op tv te zien bij de VPRO.