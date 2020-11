'2Doc: Bart en de steen die terug naar huis ging'

De bemoeizucht van de mens ten opzichte van de natuur wordt op een luchtige en humoristische wijze uitvergroot wanneer kunstenaar Bart Eysink Smeets besluit om een steen, die in de ijstijd vanuit ScandinaviŽ in Drenthe terecht is gekomen, terug naar huis te brengen.

Tweehonderdduizend jaar geleden brak een gletsjer een steen af in Åland, een eilandengroep tussen Finland en Zweden, en duwde die naar een plek waar nu Borger ligt. Bart Eysink Smeets besluit om de steen terug naar huis te brengen. Zijn de inwoners van Borger bereid om de steen te laten gaan? Van wie is de steen eigenlijk en wat vindt de steen zelf? Wie gaat daarover? De actie wordt al snel een publieke discussie, die de filmmaker gebruikt om de bemoeizucht van de mens ten opzichte van de natuur op een luchtige en humoristische wijze probeert uit te vergroten.

Over de maker

Kunstenaar en voormalig reclamemaker Bart Eysink Smeets is al zijn hele leven gefascineerd door stenen. Vooral omdat ze symbool staan voor de oernatuur. Ze zijn de stille getuigen van de gehele geschiedenis van de aarde. Toen hij ruim twee jaar geleden een geologische tour deed bij het Hunebedcentrum in Borger hoorde hij dat je de herkomst van stenen tamelijk nauwkeurig kunt achterhalen. Zouden die stenen hun oorspronkelijke thuis niet missen, vroeg hij zich af. En meteen daarna: moet ik er niet eentje naar huis brengen? Een gedachteflard die de meeste mensen meteen weer zouden vergeten. Zo niet Bart. Het idee liet hem niet los. Zo gaat dat wel vaker bij hem: als hij zich iets in zijn hoofd heeft gehaald, dan moet hij koste wat kost het plan ten uitvoer brengen.

Regie: Bart Eysink Smeets. Een productie van Bart Eysink Smeets in coproductie met VPRO.

'2Doc: Bart en de steen die terug naar huis ging', maandag 16 november om 20.25 uur bij VPRO op NPO 2.