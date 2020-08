'2Doc: American Dharma' bij de VPRO

In 'American Dharma' neemt alt-right-kopstuk Steve Bannon, voormalige hoofdstrateeg van Trumps regering, leider van diens presidentiŽle campagne en tot voor kort hoogste baas bij de rechts-conservatieve nieuwssite Breitbart News, plaats tegenover filmmaker Errol Morris voor een uitvoerig vraaggesprek.

Errol Morris neemt een aantal van Bannons lievelingsfilms, waaronder Twelve O’Clock High, The Searchers en Chimes at Midnight, als uitgangspunt om Bannon om zijn kijk op de wereld en zijn gevoelens over Trump uit de doeken te laten doen. De film geeft inzicht in hoe Bannon zich vanuit de 'hardcore Democratische familie' waarin hij werd geboren ontwikkelde tot alt-right-kopstuk, in de ideeën die hem vormden, en in zijn rol in Trumps verkiezing tot president.

Morris faciliteert een grote openheid bij Steve Bannon. Gestaag ontvouwt zich Bannons invloedrijke ideologie – eentje die Morris schrik aanjaagt: 'I'm scared of you guys, I really am.' Morris zelf bestempelde 'American Dharma' als horrorfilm, met in de hoofdrol een fascinerende slechterik, te gevaarlijk om te negeren.

