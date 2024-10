'2Doc: Alreadymade' over kunst, originaliteit en auteurschap

Wie heeft in 1917 een bestaand (readymade) urinoir gesigneerd met 'R. Mutt' en ingezonden voor een kunsttentoonstelling in New York? Was het Marcel Duchamp, die het kunstwerk destijds claimde? Of is Elsa von Freytag-Loringhoven de echte auteur van een van de belangrijkste kunstwerken van de 20e eeuw?

Durven we de geschiedenis van de moderne kunst te herschrijven ten gunste van een vrouw? In 'Alreadymade' zet Barbara Visser originaliteit, auteurschap en identiteit op scherp.

Aan wie kunnen we het kunstwerk 'The Fountain' toeschrijven? Om deze serieuze academische discussie draait de documentaire 'Alreadymade'. Die discussie krijgt behoorlijk surrealistische trekjes omdat regisseur Barbara Visser niet kiest voor klassieke interviews, maar de kunsthistorici in een virtuele wereld argumenten laat uitwisselen in de vorm van een avatar. In de chatroom hebben ze de gedaante van een kikker, een paddenstoel of een alien.

'Alreadymade' volgt Visser wanneer ze probeert om met de weinige foto’s die er zijn van Von Freytag, haar lichaam met de computer te reconstrueren. De schitterende, maar soms ook haperende digitale techniek wordt de metafoor voor de last die het leven óók was voor Dada-barones Elsa von Freytag–Loringhoven. Maar dan vindt Visser het enige bewegende beeld dat bekend is van de kunstenaar: een fragment uit een stille dramafilm uit 1920, waarin ze zichzelf vertolkt: een excentrieke, brutale, onbeheerst vrolijk dansende vrouw, misprijzend bekeken door haar omgeving.

Ik wilde iets maken dat op het eerste gezicht onmogelijk lijkt: een experimentele film voor een groot publiek. Niet alleen over een pispot of een vergeten barones, maar over hoe in het dagelijks leven alles bijzonder kan zijn, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Hetzelfde als waar deze kunstenaars voor stonden. - Barbara Visser

Over de regisseur

Barbara Visser (1966) studeerde fotografie en audiovisuele kunst aan de Gerrit Rietveld Academie, Cooper Union (NY) en de Jan van Eyck Academie. Terugkerende onderwerpen in haar werk zijn kunst en kunstmatigheid, authenticiteit en perceptie, ingesleten gewoontes, culturele conventies en uitzonderingen. Het werk beweegt zich vaak bewust op het snijvlak van design, wetenschap, populaire cultuur en nieuwe media.

'Alreadymade' is een co-productie van Tomtit Film met VPRO.