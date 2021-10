'2Doc: Alleen met Jenever': een verhaal over onmacht en verslaving als sluipmoordenaar

Op de bank tussen stapels post en afval, met niets anders in huis dan eieren en flessen jenever, werd het lichaam van Kelly's vader gevonden. Hij lag al weken alleen in zijn appartement met enkel het sterk vermagerde parkietje Kiko als getuige.

Vier jaar later zit Kelly (31) nog steeds met vragen over haar vader en zijn tragische relatie met alcohol. Hoe kon het leven van deze ooit zo vrolijke, succesvolle zakenman eindigen in een vervuilde, troosteloze flat? Welke man ging achter haar zieke vader schuil? Ging hij drinken omdat hij eenzaam was of omgekeerd? Waarom verkoos hij eenzaamheid boven zijn dochters? En waarom kon niemand hem helpen zijn leven om te keren?

'Kelly, met papa. Ik heb je nodig, niet veel 30, 40 euro. Want ik heb een hondje uitgezocht. Het hondje moet 165 euro kosten. Kan jij iets doen? Je krijgt het wel terug he… Kijk maar wat je wil of wat je kan. Dankje wel. Doeidoei. Je papa.' was het laatste voicemailbericht dat Kelly van haar vader kreeg, maar nog niet had afgeluisterd. Vijf weken erna werd zijn lichaam gevonden. Na zijn dood ziet Kelly er tegenop om het bericht af te luisteren. Met trillende vingers waagt ze het erop en luistert ze samen met haar zussen naar zijn relatief simpele vraag in zijn bericht. Maar hoe vaak Kelly hem ook te hulp is geschoten, ook zij kon hem niet redden.

In de documentaire hoopt Kelly grip te krijgen op het leven en de verdrietige dood van haar vader. Samen met haar zussen reconstrueert Kelly, aan de hand van hun herinneringen, het appartement waarin haar vader stierf. Een doorgeleefde ruimte, beladen met de herinnering aan een leuke man, waarin het erbarmelijke einde van zijn leven voelbaar wordt. Hier nodigt ze verschillende mensen uit die haar vader goed hebben gekend. Zo gaat zij voor het eerst een echt openhartig en confronterend gesprek aan met haar zussen en haar moeder over hun gedeelde verleden, hun herinneringen en hoe die van elkaar verschillen. Ze spreekt met de moeder en zus van haar vader, waar ze weinig contact mee heeft gehad. Maar ook een studievriend van haar vader, een oude buurvrouw, een vriendin waarmee hij heeft samengewoond in het buitenland, een vriend uit de kroeg en zelfs de politieagenten die zijn lichaam vonden komen naar het appartement dat Kelly nabouwde, om met haar te praten.

Kelly komt tot de conclusie dat haar vader liefde had voor alles en iedereen om hem heen, behalve voor zichzelf. '2Doc: Alleen met Jenever' is een aangrijpend verhaal over het wegglippen van een dierbare, machteloosheid van naasten en verslaving als sluipmoordenaar.

Kelly is helaas niet de enige die heeft moeten dealen met alcoholproblemen en de gevolgen daarvan bij een dierbare. In Nederland zijn er naar schatting tot 300.000 kinderen bij wie één van de ouders te maken heeft met een alcoholverslaving. (bron: Trimbos Instituut)

'2Doc: Alleen met Jenever' is gemaakt door Kelly Klingenberg en documentairemaker Hetty Nietsch. Hetty Nietsch maakte voor BNNVARA eerder documentaires als 'Jij bent van mij', 'Verlaten' en 'Valentijn'.

