'2Doc: A Gift From God' te zien bij de VPRO

De Noorse journalist Jrgen Lorentzen was in Turkije tijdens de vermeende staatsgreep in 2016. Nadat een van zijn buren verklaarde dat dit geen echte staatsgreep was besloot Lorentzen deze gebeurtenis en de gevolgen ervan te onderzoeken.

In '2Doc: A Gift from God' komen de resultaten van drie jaar intensieve onderzoeksjournalistiek aan het licht.

In de nacht van 15 op 16 juli 2016 vindt in Turkije een staatsgreep plaats. Die mislukt, en president Erdogan ontketent een ongekende golf van repressie tegen zijn tegenstanders. Tienduizenden leraren, rechters, journalisten, gezondheidswerkers en militairen worden ontslagen en duizenden worden veroordeeld tot langdurige of levenslange gevangenisstraf. President Erdogan beschuldigt de prediker Fethullah Gülen en zijn volgelingen ervan achter de poging tot staatsgreep te zitten, maar is dit waar?

De documentaire van Jørgen Lorentzen is een kritische analyse van de poging tot staatsgreep en laat nooit eerder vertoonde documenten en beelden zien. Hij spreekt met hooggeplaatste officieren, journalisten, vluchtelingen en deskundigen die getuigen van de staatsgreep waren. Ook spreekt Lorentzen met Fethullah Gülen over de beschuldiging van Erdogan.

'2Doc: A Gift from God', dinsdag 17 december om 23.15 uur op NPO 2.