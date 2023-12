24Kitchen start 2024 meteen smaakvol

Opnieuw heeft Jamie zijn magie gebruikt om overheerlijke, snelle en simpele recepten te creŽren. Met een minimale inspanning tovert hij de lekkerste gerechten op tafel en deze gerechten kun je uiteraard ook thuis namaken.

Jamie haalt inspiratie uit de Mediterraanse keukens om vervolgens eenvoudige recepten te creëren met ingrediënten die je gewoon in de supermarkt kunt kopen.

JAMIE'S 5 INGREDIENT MEDITERRANEAN MEALS

Vanaf 4 januari elke donderdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

THREE BLUE DUCKS

In deze nieuwe serie gaan we op pad met The Ducks; Darren, Andy en Mark. Samen zijn ze chefs van de Three Blue Ducks, een restaurant met meerdere filialen een begrip in Australië. In deze serie volgen we de chefs op hun reis door Australië op zoek naar inspiratie voor het menu van hun restaurant. Van inheemse plantensoorten plukken in het wild, tot zeevruchten vangen in de oceaan, de chefs zijn niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Tussendoor worden we meegenomen achter de schermen en nemen we een kijkje bij de unieke locaties van hun restaurant ‘The Ducks’ in Brisbane en Sydney.

Vanaf 29 januari, elke maandagavond na 'Hairy Bikers' op 24Kitchen.

ANDY & BEN EAT THE WORLD

'Andy & Ben Eat the World' is een nieuwe, eigentijdse cultuurserie waarin twee beste vrienden de wereld over op zoek naar inspiratie voor gerechten. 'Masterchef Australia' winnaar Andy Allen en beste vriend Ben Milbourne verkennen in dit seizoen de uitgestrekte voedselmekka's van Mexico, Spanje en Portugal. Ga met ze mee op avontuur naar culinaire locaties, beland in gekke situaties en raak geïnspireerd door alles wat deze landen te bieden hebben.

Elke maandagavond na 'Hairy Bikers' op 24Kitchen.