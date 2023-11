24Kitchen gaat de feestdagen in met Jamie Oliver

'Jamie's Christmas Shortcuts' geeft ons heerlijke, snelle en gemakkelijke recepten die geen aanslag zijn op je feestbudget. In twee afleveringen (The Big Day en Betwixmas) deelt Jamie heerlijke ideeën en manieren om gerechten te creëren die vol van smaak zijn en tegelijkertijd stress en tijd besparen.

Van een feilloze gebraden kalkoen en een adembenemend vegetarisch pronkstuk tot het transformeren van restjes, Jamie heeft alle recepten en tips om je te helpen genieten van deze magische tijd van het jaar.

NIEUW

JAMIE'S CHRISTMAS SHORTCUTS

Donderdag 21 december een dubbele aflevering vanaf 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

MICHEL ROUX'S CHRISTMAS IN PROVENCE



Michel Roux ontvangt in deze kerstspecial familie en vrienden voor een onvergetelijke kerst in de Provence. Het huis is versierd, de champagne staat koud en Michel gebruikt zijn magie om zijn perfecte feestmenu samen te stellen, dit doet hij natuurlijk met de beste producten die Zuid-Frankrijk te bieden heeft.

Vrijdag 15 december om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

AINSLEY'S FESTIVE FLAVOURS

In deze levendige kerstspecial gooit Ainsley Harriott de keukendeuren open en verwelkomt oude en nieuwe vrienden met een feestelijk themafeest en ideeën voor tweede kerstdag en daarna. Zo geeft hij onder andere een twist aan de klassieke kalkoen en daar worden bao buns met hoisin saus van gemaakt, ook zet hij het ultieme kerstdessert op tafel waarmee je op iedereen indruk maakt.

Vrijdag 22 december om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW

IN THE SPIRIT WITH CURTIS AND LINDSEY

Chef-kok Curtis Stone en zijn vrouw, actrice Lindsay Price-Stone, zijn het ultieme dinerduo. Ze kennen de hors d'oeuvres die van het bord vliegen en de meest opwindende wijnarrangementen. Kortom ze geven de beste 'diner parties'. Nu sturen ze JOU een uitnodiging om In the Spirit te komen met Lindsay & Curtis. Sluit je aan bij Curtis, Lindsay en een groot aantal van hun beroemde vrienden voor een kerstfeest vol vrolijke en intieme gesprekken rond aloude tradities.

Kijk 'In the Spirit with Curtis and Lindsey' op zondag 24, maandag 25, zondag 31 december en maandag 1 januari om 17.30 uur op 24Kitchen.

NIEUW

HAIRY BIKERS GO LOCAL CHRISTMAS SPECIAL

In deze kerstspecial hebben de Hairy Bikers hun zinnen gezet op het bereiden van het beste kerstfeest ooit. Het belooft een fantastisch driegangenfeest met een twist te worden, met onder andere gastronomische marshmallows, frangipane-gehakttaarten en een kerstpudding. Si King en Dave Myers vonden namelijk dat het te lang geleden was dat hun families zich aan één tafel hadden verzameld voor een echt feest. Ook gaan ze langs de Pennines, de ruggengraat van het Noorden, om de beste voedselproducenten en ambachtslieden ter wereld te ontmoeten, lekkernijen te proeven en zich te laten inspireren voor een overheerlijke kerst.

Maandag 25 december om 20.00 uur op 24Kitchen.