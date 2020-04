'100 Dagen voor de Klas': 'tot hier en niet verder'

Hoe is het om leraar te zijn? In de zesdelige documentaireserie '100 Dagen voor de Klas' gaan Tim den Besten en Nicolaas Veul aan de slag op een scholengemeenschap in Lelystad.

Een enerverend avontuur van twee beginnende docenten vol emotionele ups en downs.

Aflevering 3: 'Tot hier en niet verder'

Waar Nicolaas zich goed voelt bij zijn lessen op het VWO, gaat hij hard onderuit in VMBO 4 tijdens een discussie over #metoo. De klas ondermijnt zijn gezag en om die relatie te herstellen moet hij grenzen stellen en het gesprek met ze aan gaan; een kwetsbare opgave. Tim blijft steken in zijn ontwikkeling, vindt zijn begeleider Bjorn. Na een confronterend gesprek met Nicolaas, een inspirerende ontmoeting in de lerarenkamer en de hulp van gymjuf Judith, herpakt hij zich.

'Voor de Klas', donderdag 30 april om 20,50 uur bij de VPRO op NPO 3.