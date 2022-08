Zwoele comeback van Opium in 'Tien Om Te Zien'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Ze doen het nog altijd hard, heet en goed, want op zondag 14 augustus zetten de dames van Opium de zeedijk van Westende in vuur en vlam tijdens een eenmalige reünie in de derde aflevering van 'Tien Om Te Zien' bij VTM.