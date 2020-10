Zusters beantwoorden openhartig alle vragen in 'Durf te Vragen'

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

Dinsdag nodigt Siska Schoeters enkele zusters uit in de studio van 'Durf te Vragen'. Hoewel zusters al lang deel uitmaken van onze maatschappij, zullen we hen in de toekomst minder en minder zien: steeds minder vrouwen worden zuster.

Nochtans speelt de vrouw in vergelijking met vroeger een belangrijkere rol binnen de katholieke kerk. Van de meer dan 7.000 personen die in de Kerk in België een of andere verantwoordelijkheid dragen of taak vervullen, is 55% vrouw.

In de studio antwoorden de zusters op alle vragen. Daarnaast logeert Siska onder toezicht van priorin Rebekka 24 uur bij de Trappistinnen in Bocholt, een contemplatieve gemeenschap die zich toelegt op het gebed en handenarbeid. Ook trekt Siska naar de jongerendagen bij de Zusters van Liefde, een apostolische gemeenschap in Kortemark. Dagelijks geven zusters Magdalena, Catharina en Theresia les aan jongeren op het internaat.

Na de televisie-uitzending gaat Siska Schoeters samen met zusters Magdalena en Harlindis in op vragen van de kijkers, in een Facebook Live via de Facebookpagina van Eén rond 21.30 uur.

Zuster Harlindis (°12/02/1931) - Gasthuiszusters, Leuven

Zuster Harlindis is ingetreden toen ze 23 jaar oud was. Ze is de moeder-overste van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven. Sinds haar intrede heeft Harlindis veel hervormingen gekend binnen het kloosterleven, zeker sinds het concilie van 1962-1965 (de 'kerkvergadering' in het Vaticaan over het moderniseren van de kerk).

Zusters Magdalena (°29/05/1990), Theresia (°22/09/1993) en Catharina (°5/11/1990) - Zusters van Liefde, Kortemark

De Zusters van Liefde hebben een internaat voor kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld jongeren die even niet thuis terechtkunnen. Zuster Magdalena is in 2015 ingetreden, ze is verpleegster van beroep. Zuster Theresia is in 2014 ingetreden, ze is in het internaat verantwoordelijk voor de groep kinderen met de jongste leeftijd. Zuster Catharina is in 2010 ingetreden, ze studeert nog orthopedagogie. Met z’n drieën zijn ze de jongste zusters van het klooster.

Zusters Lébia (°6/05/1964) en Marie-Chantal (°16/07/1980) - Zusters van de Heilige Vincentius à Paulo, Lendelede

Zuster Marie-Chantal is zuster geworden op haar 17e. Zuster Lébia is rond haar 25ste ingetreden. Ze zijn opgeleid door Belgische zusters in Rwanda. Zusters Marie-Chantal en Lébia zijn van hun thuisland Rwanda naar België gekomen om voor diezelfde Belgische zusters in Lendelede te zorgen en om het West-Vlaamse klooster draaiende te houden, want de Belgische zusters zijn te oud geworden om het zelf nog te runnen. Marie-Chantal is al 6 jaar in Lendelede, Zuster Lébia 14 jaar en ze is er ook de moeder-overste.

Zuster Greta (°1/09/1949) - Brusselse Kerk en medebestuurder Zusters Annuntiaten Heverlee

Zuster Greta heeft een lange carrière op het Imelda Instituut in Brussel, ze heeft er zelf nog les gevolgd en lang les gegeven. Ze is nog altijd actief op de school. Haar stokpaardje is interreligieus dialoog. Zuster Greta wordt door haar vrienden wel eens plagend de ‘ordeloze’ zuster genoemd. Ze woont niet in een klooster, maar alleen op haar appartement in Brussel. Ze is verbonden aan het Bisdom Brussel en aan de Brusselse Kerk en ze is medebestuurder departement Onderwijs bij de congregatie Zusters Annuntiaten Heverlee.

Zusters Rebekka (°27/06/1967) en Tamar (°24/07/1976) - Trappistinnen van de Priorij O.L.V. Klaarland te Bocholt

Zuster Rebekka en zuster Tamar leven in het slotklooster van Bocholt. Zuster Rebekka is de moeder-overste, wat in het slotklooster ‘priorin’ wordt genoemd. Hun leven wordt gekenmerkt door drie krachtlijnen: gebed, lezing en handenarbeid. Dat laatste omvat het maken van confituur, kaarsen, zeep, biergistpilletjes. Bier zelf brouwen ze niet, al verwachten veel mensen dat van Trappistinnen. Hun producten verkopen de slotkloosterzusters in de priorij zelf, aan andere abdijen en in liturgische centra.

Zusters Rafaela (°13/12/1978) en Rachel (°22/10/1995) - Zaden van het Woord te Tongeren & Tongerlo

De Zaden van het Woord is een missionaire gemeenschap gesticht in 2004, die leden heeft met verschillende 'levensstaten' (alleenstaanden, gehuwden en gezinnen, godgewijden, priesters) die hun leven geheel in dienst stellen van de missie. Zuster Rachel en zuster Rafaela zijn beiden afkomstig van Brazilië.

'Durf te Vragen', dinsdag 6 oktober om 20.40 uur op Eén.