Zus van Metejoor brengt in primeur haar eerste solosingle in 'Tien Om Te Zien'

Op de zeedijk van Westende zitten de opnames er intussen op, maar bij VTM gaat het 'Tien Om Te Zien'-feest nog enkele weken door. Met in de derde aflevering vanavond een mooie primeur.

Lisa Van Rossem, de zus van Metejoor die het in 2016 zelf tot in de halve finale van 'The Voice van Vlaanderen' schopte, brengt haar eerste solosingle uit als LEEZ. Ze is vanavond de Vlaamse Supertip en brengt voor de allereerste keer haar eigen nummer Who Will Be There.

Ontdek in deze preview hoe de eerste single van LEEZ klinkt:

Neest LEEZ verwelkomen Anne, Willy, Laura en Aaron ook Loredana, Hugo, Bazart & Guusje, Cleymans & Van Geel, Regi feat. MAXINE, Sasha & Davy & De Romeo's, Pommelien Thijs, Niels Destadsbader & Kenny B, DJ Licious, Natalia, The Dinky Toys, Bart Kaëll en Paradisio. Laura Tesoro en Aaron Blommaert verlaten heel even hun presentatieplekje om hun eigen single te brengen. Maar wie staat deze week op nummer 1 in de Vlaamse top 10?