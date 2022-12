Zorgt de gelegenheidsjury voor extra slachtoffers of blijft het bij verbrande vingers?

Crème Scene Investigation: de bakkerstent staat deze week in het teken van de misdaad. Nog voor de aflevering begonnen is, zijn er al meteen twee slachtoffers gevallen: jurylid Herman is geveld door het nietsontziende virus en ook bakker Erik zit ziek thuis. En dan moeten de gevreesde proeven nog volgen. Als dat maar goed afloopt...

Gelukkig krijgt jurylid Regula Ysewijn hulp van haar 'Junior Bake Off' collega Dominique Persoone om de crimineel lekkere baksels van deze week te beoordelen. Voor de eerste proef, ‘maak drie identiek gevallen desserts’, krijgt hij zelfs assistentie van haute cuisine chef Marcelo Ballardin. De bakkers maken een gevallen taartje, gebaseerd op het baanbrekende 'Oops, I dropped the lemon tart' van Massimo Bottura, de beste chef ter wereld.

Dat zorgt meteen voor een eerste slachtoffer in de keuken: Elisa is compleet van haar melk, wordt afgeleid door de zwoele zuiderse wind die Marcelo met zich meebrengt waardoor ze vergeet de bloem te mengen in haar biscuit. Dat ziet er niet goed uit voor haar bakproef. ​ Nochtans heeft diezelfde Marcelo wel een goede tip voor het gezelschap: eerst de smaak, dan de looks… Die looks, dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn, de kunst van het mislukte bord is zowaar moeilijk te beoefenen. Wat zal de jury ervan vinden?

De technische proef gaat van start onder het motto 'safety first'. Dikke handschoenen en een veiligheidsbril, dat kan maar één ding betekenen: de kandidaten gaan aan de slag met droogijs. Ze maken vers koffieroomijs en rollen ondertussen zes krokante ijshoorntjes. Wie een lekker ijsje wil maken, moet daar dus ook verbrande vingertjes voor over hebben maar zal het daarbij blijven of verbranden de bakkers zich ook aan het recept? De jury zal uitsluitsel moeten geven.

Als spektakelstuk maken de kandidaten een heuse 'crime scene' waarbij de jury de misdaad nog moet kunnen plegen. Onder het toeziend oog van commissaris Opbrouck slaan de kandidaten dus lustig aan het moorden, ontvoeren en vervuilen. Saskia maakt een milieuramp in cake en wordt door jurylid Dominique omgedoopt tot 'groene doze' van de groep. Sylvia bouwt een chocoladekistje met daarin de afgehakte vinger van Regula. Verder zijn we ook getuige van een shark attack, een crime passionel en een gruwelijke steekpartij. Gezelligheid alom in deze aflevering van 'Bake Off'.

Na drie misdadige opdrachten gaat de jury in beraad: wie wordt beste bakker en wie verdwijnt in de beste crime scene gedachte onder de graszoden? ​ Het verdict dreigt andermaal meedogenloos te zijn in deze vijfde aflevering van 'Bake Off Vlaanderen'.

'Bake off Vlaanderen', woensdag 14 december om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.