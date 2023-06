Zonder enige ervaring waagt Amy Sonck zich aan een motorcross jump in 'Make it Happen!'

Waanzin! Dat Amy Sonck een passie heeft voor extreme sporten, bewijst ze opnieuw in twee nieuwe afleveringen van 'Extramy', vanaf zaterdag 17 juni exclusief op VTM GO.

Daarin waagt ze zich aan motorcross en stuntvliegen. Niemand minder dan tienvoudig wereldkampioen Stefan Everts en zijn zoon Liam Everts - die afgelopen zondag nog zijn eerste Grand Prix won - zullen haar coachen tijdens het motorcrossen. Nooit eerder deed Amy aan motorsport, maar dat is er allesbehalve aan te zien. Na enkele succesvolle rondjes op het circuit, hebben Stefan en Liam nog een extra challenge voor haar in petto. 'Zojuist moest ik nog de basics leren en nu moet ik opeens proberen te springen. Dat kan toch echt fout lopen?', reageert Amy onzeker. 'Dat zou kunnen, maar we zijn nu zo ver geraakt. Als je valt, staan we voor je klaar', motiveert Stefan haar. Slaagt ze erin of niet?

