Zondag in 'She's Lost in Music': Tessa Dixson en Coely

Foto: Canvas - © VRT 2021

In de derde aflevering van 'She's Lost in Music' zien we dat de muzikale weg niet altijd even gemakkelijk is, zelfs niet voor getalenteerde muzikanten als Tessa Dixson en Coely.

2019 begon nochtans goed voor Tessa Dixson. Ze won De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, speelde op de meest uiteenlopende podia en werkte aan haar eerste album. Helaas kwam dat album uit op de dag waarop de eerste lockdown begon. De release werd volledig overschaduwd door de heisa van de coronacrisis en Tessa kan tot op de dag van vandaag haar release niet verzilveren. Ze heeft ondertussen geen manager meer en probeert haar muzikale carrière in haar eentje uit te bouwen.

Coely scheerde hoge toppen met haar eerste album Different Waters. Na dat overweldigende succes begon ze aan haar tweede album te werken. Al snel bleek dat die nieuwe plaat maken moeilijker is dan ze dacht. Dat ze geëvolueerd is, staat vast. Hoe die nieuwe plaat moet klinken, is niet meteen duidelijk. Na meer dan een jaar zoeken, is ze nu op de goede weg maar door haar zwangerschap haalt ze ook de nieuwe deadlines niet… 'She's Lost in Music', zondag 28 november om 21.00 uur op Canvas.