Zoektocht naar een kangoeroewoning in 'Blind Gekocht' dreigt te mislukken

Kleinzoon Laurens (30) en vrouw Fien (30) dromen er al lang van om onder één dak te wonen met oma Tilly (78) en opa Eddy (78). Maar ondanks het mooie budget van €725.000 slagen Sophie en Dorien er niet in om een pand op de kop te tikken waar ze een gezellige kangoeroewoning van kunnen maken.

Eddy en Tilly zijn geboren en getogen in Niel en zouden er dan ook heel graag blijven wonen. Maar in de kleine regio die ze hebben opgegeven, lijkt het onmogelijk om een gepast huis te vinden. Daarom gaan Sophie en Jani langs om te vragen of ze de regio mogen uitbreiden.

'Kunnen we nog zeggen dat het stopt voor ons?', vraagt Tilly angstig als Jani en Sophie met de lastige vraag komen aankloppen. Tilly staat absoluut niet te springen om de locatie uit te breiden: 'Ik ben bang voor isolatie', geeft ze toe. En ook Sophie begrijpt die bezorgdheid: 'Ik denk dat wij het onderschatten hoe het is voor oudere mensen als ze uit hun vertrouwde leefomgeving worden gehaald. In Niel zijn ze alles gewoon, kennen ze de mensen, krijgen ze hulp… Het is een combinatie van alles dat het moeilijk maakt om dit te aanvaarden.'

Lenna en Narek kregen in de vorige aflevering hun aangekocht appartement te zien, maar werden er absoluut niet warm van. En als ze hoorden dat interieurstylist Daan hun appartement onder handen ging nemen, kelderde het enthousiasme naar een dieptepunt. Ondanks dat, wil Daan alles uit de kast halen om zijn eerste 'Blind Gekocht'-project te doen slagen. Maar daarvoor zal hij eerst nog een lastig gesprek moeten voeren met het koppel, want hij heeft zo'n €25.000 te kort om te kunnen verwezenlijken wat hij voor ogen heeft.

Met klamme handjes en een gezonde portie stress geeft Daan het Brussels appartement een complete make-over. Hij wil zijn eerste reveal uiteraard goed doen, dus heeft hij kosten nog moeite gespaard. Jani, Tom, Daan en Sophie kijken vol spanning toe hoe Lenna en Narek zullen reageren op hun afgewerkte appartement.

