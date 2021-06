Zo volg je de Ronde van Frankrijk 2021 bij Sporza

Wat een sportzomer! Het EK Voetbal draait nog op volle toeren en daar is ook al de Ronde Van Frankrijk. Bij Sporza zit je op de eerste rij om de toer van nabij te volgen. Een overzicht van de plannen op En en Radio 1.

Het eerste startschot van de Ronde van Frankrijk 2021 weerklinkt op zaterdag 26 juni in Brest. De Grand Départ is een week vervroegd om uit het vaarwater van de Olympische Spelen te blijven, wat betekent dat de Tour wel twee weken lang samenvalt met het EK voetbal. De VRT blijft gewoontegetrouw alle ritten live uitzenden op Eén. Maarten Vangramberen zorgt dagelijks voor tekst en uitleg, zowel rond de live-uitzendingen als in de journaals. Tijdens het EK voetbal zit je bij 'Villa Sporza' ook goed voor een nabeschouwing van de ritten. Na afloop van het voetbaltoernooi reizen Karl Vannieuwkerke en zijn ploeg door naar Frankrijk, waar ze vanaf maandag 12 juli nog een week lang 'Vive le Vélo' maken. Op zondag 18 juli, na de traditionele slotrit over de Champs-Elysées in Parijs, kennen we de opvolger van de jonge Sloveen Tadej Pogacar.

'Sporza Tour'

Op Radio 1 is 'Sporza Tour' er alle dagen van 13.00 tot 18.00 uur met presentatoren Gert Geens en Bart Schols. Christophe Vandegoor en co-commentatoren Sven Nys, Serge Pauwels en Frank Hoste brengen ter plaatse verslag uit van de Tour. Carl Berteele en Renaat Schotte kruipen op de motor, in het spoor van het wielerpeloton op de motor. Michel Wuyts en José De Cauwer blijven trouwe metgezellen voor de tv-uitzendingen. Zij leveren commentaar vanuit Brussel.

Tour Manager

Ook op sporza.be kan je de Tour van start tot finish volgen én je kandidaat stellen als de beste virtuele ploegleider van België in Tour Manager.