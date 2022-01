Zet de wijn maar klaar: de Meilandjes zijn (bijna) terug

Voor de fans van de familie Meiland is er goed nieuws. Vanaf woensdag 19 januari kan je je glas weer vullen en genieten van een volledig nieuw seizoen van 'Chateau Meiland' op Play5.

Na alle avonturen in Frankrijk en Hengelo is het tijd voor een nieuw hoofdstuk voor de familie Meiland. Natuurlijk ook deze keer weer zorgvuldig vastgelegd door de camera's en met hier en daar een gil van Martien. Er staat weer een verhuizing op de planning in het zesde seizoen van 'Chateau Meiland'. Niet alleen is de hele familie halsoverkop verhuisd naar hun roots in het Hollandse Noordwijk, maar ook verwacht Maxime haar tweede kindje.

Een nieuw seizoen van 'Chateau Meiland', vanaf 19 januari op Play5.