Zes nieuwe singles geven zich bloot in 'Uit De Kleren'

Wat gebeurt er als twee singles elkaar voor het eerst ontmoeten en hen meteen wordt gevraagd om elkaar uit te kleden? Dat ontdekten ondertussen al 225.000 kijkers - 176.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 49.000 voor de herhaling (live + uitgesteld) - in de eerste aflevering van de spannende datingshow 'Uit De Kleren'.

Dinsdag beginnen opnieuw drie dates waar ze normaal eindigen: in bed. Sofie & Bram, Maarten & Jan en Emmy & Lucas kleden elkaar uit tot hun ondergoed en kruipen tussen de lakens om elkaar op een intiem halfuur te leren kennen aan de hand van persoonlijke vragen en fysieke opdrachten.

Daten zonder filter is bijzonder, passioneel en onvoorspelbaar. Zo ook bij Sofie (23) uit Ham en kickbokser Bram (23) uit Diest. Nadat ze elkaar een minuut lang in de ogen hebben moeten kijken, komt Sofie te weten wat de gekste plek is waar Bram al seks had: op het dak van de universiteit van Hasselt. 'Op een plaats waar je niet mag zijn is altijd een beetje spannender en geiler', vertelt Bram.

'Er zijn zoveel hoeken van mij af, dat het ondertussen een ronde tafel is geworden', lacht de creatieve Maarten (36) uit Niel, die de kleren van influencer Jan (29) uit Antwerpen mag uittrekken. 'Mezelf letterlijk blootgeven voor heel Vlaanderen is een uitdaging, volledig uit mijn comfortzone', aldus Jan. Van orgasmes tot een kinderwens: tijdens hun date tussen de lakens gaan ze geen onderwerp uit de weg.

Lucas (20), amateurfotograaf uit Liedekerke, en onderneemster Emmy (22) uit Turnhout daten ook zonder kleren. 'Ofwel gaat het goed klikken, ofwel gaat het ongemakkelijk zijn', aldus Lucas. Wat vind je mooi aan elkaar? Moet je partner ambitieus zijn? En hoe belangrijk is seks in een relatie? Het zijn maar enkele van de persoonlijke vragen waardoor Emmy en Lucas elkaar op een korte, maar intense manier leren kennen.

De afleveringen van 'Uit De Kleren' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Uit De Kleren', dinsdag 2 februari, om 21.25 uur bij VTM 2.

Uit de Kleren op tv

Aan de hand van opdrachten en vragen via een scherm leren de kandidaten in 30 min. elkaar beter kennen.

