Zelfverzekerde Chris daagt Natalino uit in 'The Floor': wie blijft overeind?

Vanavond barst de strijd weer los in de tweede aflevering van 'The Floor' bij VTM, waar de spanning te snijden is. De inzet: 40.000 euro.

Van de oorspronkelijke 100 kandidaten blijven er nog 89 over, allemaal vastberaden om de volledige vloer te veroveren. Onder leiding van Bruno Wyndaele volgen 11 zenuwslopende quizduels elkaar in sneltempo op. 'Het is een ongenadig spel, elk duel is een finale', benadrukt Bruno. De avond opent met Chris (uit Brugge), die door de vloer wordt aangewezen als eerste uitdager. Hij daagt Natalino (uit Hasselt) uit voor een duel in de categorie 'Buitenlandse artiesten'. Chris laat er geen gras over groeien en probeert Natalino meteen te imponeren. 'Sorry not sorry', grapt hij vol zelfvertrouwen. Maar wie van de twee trekt aan het langste eind en blijft triomfantelijk staan?

'The Floor', zaterdag 13 oktober om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.